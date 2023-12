Il Giornale - Milan, Krunic non viene utilizzato perché considerato in partenza per la Turchia

Rade Krunic è regolarmente a disposizione di Stefano Pioli, anche se non viene più messo in campo nelle ultime settimane dal tecnico milanista: secondo quanto riporta Il Giornale in edicola questa mattina, il centrocampista bosniaco va in panchina e non viene mai utilizzato perché considerato in partenza a gennaio per la Turchia.

Già in estate, il Fenerbahçe aveva fatto di tutto per provare a strapparlo al Milan, ma non ha mai raggiunto un accordo con il club di via Aldo Rossi. Ora i gialloneri sono pronti a tornare alla carica e il giocatore sembra propenso ad accettare la loro corte perchè andrebbe a guadagnare molto di più di quello che percepisce ora in rossonero. Servirà però trovare un'intesa economica tra le due società perchè il Diavolo non ha nessuna intenzione di regalare il giocatore.