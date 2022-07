Il Giornale - Milan, pronto il rilancio per De Ketelaere. Accordo totale con il giocatore: quinquennale da 2,5 milioni annui

MilanNews.it

Charles De Ketelaere ha salutato ieri i tifosi del Bruges dopo la vittoria della Supercoppa del Belgio perchè sembra essere sempre più vicino il suo trasferimento al Milan. Come riferisce Il Giornale, i rossoneri sono pronti al rilancio decisivo per convincere il club belga a cedere il suo gioiellino: offerta da circa 33-34 milioni di euro al netto dei bonus. I dirigenti di via Aldo Rossi hanno intanto già un accordo totale con il giocatore per un quinquennale da 2,5 milioni annui.