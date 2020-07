"Milan, Rangnick cala il pokerissimo": titola così questa mattina Il Giornale in merito al mercato del nuovo Milan di Ralf Rangnick. Il tedesco non si è ancora ufficialmente insediato, ma ha già nel mirino diversi obiettivi: Szoboszlai e Bakayoko per il centrocampo, Jovic per l'attacco, un difensore centrale e anche un terzino destro.