Tra gli attaccanti nel mirino del Milan per il prossimo anno c'è anche Marko Arnautovic, centravanti classe 1989 che milita nel Bologna. Il giocatore austriaco piace in via Aldo Rossi e, se l'affare dovesse andare in porto, prenderebbe in rosa il posto di Zlatan Ibrahimovic. Lo riferisce Il Giornale questa mattina.