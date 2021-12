Il Giornale - Milan, vicino il rinnovo di Leao fino al 2026: guadagnerà 4 milioni a stagione

Il mese di gennaio sarà caldo in casa rossonera non solo per il mercato, ma anche sul fronte rinnovi. In particolare, secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Giornale, il club di via Aldo Rossi è ad un passo dal chiudere il prolungamento di Rafael Leao fino al 2026: il portoghese guadagnerà 4 milioni di euro a stagione.