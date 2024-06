Il Giornale - Milan-Zirkzee, stallo sulle commissioni: Kia Joorabchian chiede 15 milioni, rossoneri fermi a 8

Il Milan continua il suo pressing per arrivare a Joshua Zirkzee: il cartellino non è un problema visto che i rossoneri sono pronti a pagare al Bologna i 40 milioni di euro di clausola rescissoria, così come sarebbe stato già trovato un accordo sul contratto dell'olandese, sulla base di un quinquennale da 5 milioni a stagione.

Come riferisce stamattina Il Giornale, l'ostacolo alla chiusura restano le commissioni chieste dall'agente di Zirkzee, Kia Joorbachian: il procuratore chiede 15 milioni, mentre il Milan è fermo a 8 milioni. Le parti continuano a trattare, ma per ora la trattativa è in una situazione di stallo, con Arsenal e Manchester United che seguono con attenzione l’evolversi della vicenda.