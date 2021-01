Il Giornale titola: "Meité va al Milan. Oggi Mandzukic?"

In merito al mercato rossonero, l'edizione odierna de Il Giornale titola così: "Meité va al Milan. Oggi Mandzukic?". Il club milanista ha chiuso ieri per il centrocampista del Torino, mentre potrebbe arrivare oggi la decisione dei dirigenti di via Aldo Rossi sulla possibilità di tesserare lo svincolato Mario Mandzukic, il quale ha già dato la sua disponibilità per sei mesi di contratto.