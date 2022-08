Il Giornale - Tottenham e Arsenal su Kalulu e Tonali? Milan al lavoro per blindarli fino al 2027

MilanNews.it

Come riporta Il Giornale in edicola questa mattina, il Milan è al lavoro anche per i rinnovi di Pierre Kalulu e di Sandro Tonali, due grandi protagonisti dell'ultimo scudetto rossonero: per entrambi è previsto un prolungamento fino al 2027 con un importante ritocco dello stipendio. Alcune voci di mercato parlano di un interessamento del Tottenham per il difensore e dell'Arsenal per il centrocampista, ma per il Diavolo sono assolutamente incedibili.