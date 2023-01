Il Giornale: "Zaniolo al Diavolo, si va avanti piano"

MilanNews.it

"Zaniolo al Diavolo, si va avanti piano": titola così questa mattina Il Giornale in merito alla trattativa tra Milan e Roma per il giovane attaccante italiano. Per ora l'accordo tra due club non c'è perchè i giallorossi non intendono fare sconti. A spingere per il trasferimento a Milanello c'è però il giocatore che preferisce Milano alle inglesi.