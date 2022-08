Il girone Champions sorride al Milan. Maldini e lo step intermedio (che non evita i sogni)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le montagne russe dello scorso anno, il Milan, dall'alto della prima fascia, pesca un girone di Champions League sulla carta assolutamente abbordabile: i rossoneri affronteranno gli inglesi del Chelsea, gli austriaci del RB Salisburgo e i croati della Dinamo Zagabria; il calendario verrà diramato tra stasera e domani.



Buon sorteggio

Le mani di Hamit Altintop sono state, dunque, benevole per Giroud e compagni. Il Chelsea è sì una squadra fortissima che ha speso tantissimo - anche in maniera piuttosto folle - nella sessione di calciomercato in corso, ma ha più di qualcosa da limare a livello tattico e, inoltre, come ha giustamente sottolineato Paolo Maldini, la presenza di un'altra formazione forte all'interno di un girone a 4 permette di semplificare la qualificazione guardando alle altre due abbordabili, ma non per questo da sottovalutare, avversarie.



Crescita

L'obiettivo del Milan è, chiaramente, quello di passare il girone, migliorando il quarto posto della passata stagione. Poi... si può sognare? La finale a Istanbul evoca rivincite di un certo livello, ma la realtà, come sottolineato da Paolo Maldini ai microfoni di MilanTV, dice che i rossoneri ne devono ancora fare di strada - in esperienza, in qualità e in crescita - per arrivare a certi status: "Abbiamo una storia, una squadra pronta, tecnica, uno stadio importante, ma queste cose ce l'hanno anche altre squadre, le quali, magari, hanno materiale diverso rispetto al nostro, non tanto come qualità dei giocatori, ma come disponibilità per programmare. Noi siamo in uno step intermedio. Questo, però, non ci evita di poter sognare".