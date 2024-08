Il 'Gladbach non ha ancora ricevuto alcuna offerta per Koné: la richiesta è di 20 milioni di euro

vedi letture

Il nome di Manu Koné nel corso di queste giorni e settimane è stato con insistenza accostato al Milan, che al momento non avrebbe però mosso alcun passo concreto verso il nazionale francese, perché prima dedito a sfoltire la rosa di Paulo Fonseca, così da liberare il posto nelle liste per il classe 2001.

Per un certo senso questa staticità è stata confermata da Florian Plettenberg sui propri profili social, dove in un aggiornamento inerente alla situazione Manu Koné, ha precisato che fino a questo momento il Borussia Monchengladbach non avrebbe ricevuto nessuna offerta per il centrocampista.

Il collega ha inoltre precisato che il francese si starebbe comportando da grande professionista non creando troppi problemi al club, ma la sua volontà di lasciare la Germania (in direzione Milan) è piuttosto chiara. I Die Fohlen sono anche disposti ad accontentare Koné, a patto che però venga presentata un'offerta da almeno 20 milioni di euro, esclusi bonus, per il suo cartellino.