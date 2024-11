Il Manchester City in pressing per Ricci, altro no del Toro. Milan disposto ad aspettare giugno

Il Manchester City avrebbe individuato in Samuele Ricci il perfetto erede del Pallone d'Oro Rodri, che rimarrà fermo ai box almeno fino alla fine della stagione a causa della lesione del legamento del ginocchio destro. Senza un metronomo in mezzo al campo, la formazione di Pep Guardiola ha dimostrato di non essere imbattibile, e gli ultimi risultati fra Champions e Premier League lo confermano.

Ed è proprio per questo che l'allenatore spagnolo vorrebbe portare in Inghilterra già nel prossimo calciomercato invernale Sameuel Ricci, giocatore che il Torino valuta almeno 40 milioni di euro e che Urbano Cairo non ha alcuna intenzione di lasciare andare via a stagione in corso. Stando ai colleghi di Tuttosport, il Toro ha infatti rifilato un altro no ai Citizens per il centrocampista italiano, con l'intenzione di trattenerlo in granata fino alla fine della stagione così da aumentarne la valutazione.

Nel frattempo, in Italia, Milan e Napoli continuano a monitorare la situazione di Ricci, con il Diavolo che si sarebbe detto disposto ad aspettare giugno per intavolare ogni tipo di trattativa con il Torino.