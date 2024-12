Il Manchester United cerca un nuovo esterno mancino: Theo in lista

Theo Hernandez tiene in apprensione il Milan. Il terzino sinistro rossonero quest'anno non sta avendo un rendimento all'altezza delle aspettative, ma continua a essere apprezzato dalle big d'Europa. Secondo quanto riportato dal giornalista Sacha Tavolieri, Omar Berrada, CEO del Manchester United, è alla ricerca di un nuovo esterno mancino per Ruben Amorim e il francese è sulla sua lista.

Questo il tabellino di Milan-Sassuolo 6-1, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia:

MILAN-SASSUOLO 6-1

Marcatori: 12', 21' Chukwueze (M); 17' Reijnders (M); 23' Leao (M); 56' Calabria (M); 59' Mulattieri (S); 62' Abraham (M)

MILAN (4-2-3-1): Sportiello (45' st Torriani); Calabria, Tomori, Pavlović, Terracciano; Fofana (45' st Musah), Reijnders (66' Bartesaghi); Chukwueze, Loftus-Cheek (45' st Pulisic), Leão (45' st Okafor); Abraham. A disp.: Raveyre, E. Royal, Gabbia, Jiménez, Thiaw; Camarda, Morata. All.: Fonseca.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Paz (45' st Miranda), Odenthal, Muharemović, Pieragnolo (68' Missori); Iannoni, Obiang, Caligara (68' Thorstvedt); Volpato, Mulattieri (82' Toljan), Antiste (82' Kumi). A disp.: Moldovan, A. Russo; Boloca, D'Andrea, Ghion; Berardi, Laurienté, Moro, Pierini, F. Russo. All.: Grosso.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Ammoniti: 39' pt Paz

Recupero: 0 1T; 0 2T