Il Mattino - Il Napoli ha chiesto informazioni per Musah. Il Milan non lo considera in uscita

Secondo quanto riporta Il Mattino oggi in edicola, dopo Alessandro Buongiorno la dirigenza azzurra sta sondando dei nomi che fino ad ora non sono circolati con troppa insistenza. Oltre a Patrick Dorgu, rivelazione lo scorso anno al Lecce, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe infatti chiesto informazioni anche al Milan per Yunus Musah, così come al Frosinone per Marco Brescianini. Sfumato Greenwood poi, appare complicato anche arrivare a Douè del Rennes.

Lo statunitense non sembra essere considerato in uscita dalla squadra rossonera, dove il nuovo tecnico Paulo Fonseca si dice lo tenga in stretta considerazione come uno dei giocatori dai quali ripartire per il suo nuovo ciclo al Milan. Lo scorso anno, il primo in Serie A, Musah ha collezionato 40 presenze fra campionato, Coppa Italia, Champions League ed Europa League, risultando avere un impatto decisamente positivo considerando anche la sua età. Questa estate poi è stato premiato con la convocazione in Copa America dal ct Gregg Berhalter (poi esonerato dagli USA dopo l'eliminazione), dove è sceso in campo 2 volte sulle 3 partite del girone.