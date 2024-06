Il Messaggero - Lazio, offerto Daniel Maldini. Piace anche a Fiorentina e Torino

Spunta un nuovo nome per la Lazio, in vista della politica di svecchiamento della rosa. È stato offerto Daniel Maldini, che nei sei mesi di prestito passati in Brianza dopo Empoli si è messo in mostra con 4 gol e 1 assist in 11 presenze stregando Palladino: "Ha un cognome pesante, ma ha un grandissimo talento".

Per il Milan il classe 2001 – in scadenza nel 2025 – può cercarsi una nuova sistemazione. Piace a Fiorentina e Torino, e pure la Lazio lo considera un investimento interessante al di sotto degli 8 milioni. Un po’ come Dele-Bashiru. Sebbene dei momenti di stallo, ad oggi la trattativa per il nigeriano dell’Hatayspor è quella più concreta, con Fabiani che ne ha già parlato più volte con gli agenti e sta provando a chiudere a 5 milioni nonostante la clausola per i club al di fuori della Turchia sia di 7, fa sapere Il Messaggero.

Nel corso della stagione 2021/22, Daniel Maldini ha giocato con il Milan, dove ha totalizzato 8 presenze in Serie A, segnando 1 gol e fornendo 1 assist. Durante la stagione successiva, 2022/23, Maldini è stato prestato allo Spezia, dove ha collezionato 19 presenze e segnato 2 gol. Le sue prestazioni sono state caratterizzate da una discreta continuità e contributo offensivo, nonostante la giovane età e l'adattamento a un nuovo ambiente.