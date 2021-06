Il Milan aspetta Giroud: ora tocca ai suoi agenti trattare con il Chelsea la risoluzione del contratto

Il Milan è sempre in attesa di Olivier Giroud: i rossoneri, che hanno già pronta lo loro offerta per il giocatore (biennale con opzione per un'altra stagione a quattro milioni di euro all'anno), non hanno intenzione di pagare il cartellino e per questo tocca agli agenti del centravanti francese trattare con il Chelsea la risoluzione del suo contratto che scade nel 2022. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.