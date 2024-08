Il Milan aspetta la risposta per Fofana: non ci saranno aste

Il Milan continua a spingere per Youssouf Fofana e la Gazzetta dello Sport questa mattina riporta che in questa settimana ogni giorno potrebbe essere quello decisivo per la definizione della trattativa. I rossoneri sono convinti del profilo ricercato tanto che il francese è nei radar di via Aldo Rossi praticamente da ben prima che iniziasse ufficialmente il calciomercato. Non è un caso che l'accordo con Fofana sia già arrivato per quanto riguarda i termini contrattuali personali.

Ora c'è da abbattere il muro del Monaco che chiede circa 35 milioni, una cifra esagerata per il Milan dal momento che il giocatore andrà in scadenza di contratto alla fine della stagione. I rossoneri hanno alzato l'offerta fino a poco meno di 20 milioni e aspettano una risposta ufficiale dal Principato, forti - come detto - del pressing del giocatore che vuole raggiungere Milanello quanto prima. Quello che è sicuro è che il Milan non parteciperà ad aste per Fofana e se i monegaschi dovessero continuare a rifiutare, i rossoneri si sposterebbero su altri obiettivi.