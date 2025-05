Il Milan cerca talenti giovani e italiani: occhi su Nicolussi Caviglia e Ricci

Il Milan è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nei giorni precedenti all’arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare, la dirigenza rossonera aveva avviato diversi sondaggi esplorativi per profili ritenuti adatti al nuovo progetto tecnico. Uno dei nomi più interessanti è quello di Federico Chiesa, utilizzato con il contagocce a Liverpool. L’ex Juventus potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato se il club inglese decidesse di cederlo, anche con la formula del prestito.

Altro profilo sotto osservazione - scrive il Corriere dello Sport di oggi - è Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 che ha giocato una stagione convincente con la maglia del Venezia. Il giocatore era arrivato in laguna con la formula del prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus, ma il Milan continua a monitorarne le prestazioni con attenzione. Come dimenticare poi il vecchio pallino Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino è da tempo seguito dagli scout rossoneri e figura sul taccuino di mercato fin dallo scorso gennaio. Il club granata, tuttavia, non è disposto a fare sconti: serviranno oltre 30 milioni di euro per strappare il nazionale italiano alla squadra di Urbano Cairo.

Con l’arrivo di Tare, il Milan definirà le sue nuove strategie operative, ma i primi sondaggi rivelano l’intenzione di puntare su giovani italiani di qualità per rilanciare il progetto tecnico del Diavolo.