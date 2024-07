Il Milan è sempre più fiducioso di ottenere il sì da parte di Morata. Atletico Madrid su Kolo Muani

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, ha dato questo aggiornamento sulla trattativa che è in corso tra il Milan e Alvaro Morata, da qualche giorno prima scelta del Diavolo per l'attacco: "Sta per prendere il via il giro degli attaccanti in Europa per questa sessione estiva di calciomercato. Il mosaico lo potrebbe sbloccare proprio il trasferimento di Alvaro Morata, sul quale c'è forte il Milan. Il Milan è sempre più fiducioso di ottenere il sì da parte di Alvaro Morata dopo anche il tentativo di convincimento da parte di Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore l'ok definitivo vuole darlo però a fine Europeo e bisognerà pazientare fino alla finale.

Qualora arrivasse l'ok definitivo dell'attaccante spagnolo per trasferirsi a Milano, l'Atletico Madrid sarebbe costretto a guardarsi altrove. I Colchoneros stanno valutando Kolo Muani. L'eventuale uscita del francese direzione Spagna, libererebbe il Psg di uno slot in attacco e l'affondo verrebbe fatto per Victor Osimhen del Napoli. Un incastro di operazioni che potrebbe sbloccarsi con il sì di Morata al Milan".