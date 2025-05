Il Milan farà un tentativo per riportare in Italia Federico Chiesa

vedi letture

Ieri si è conclusa la stagione del Milan e in via Aldo Rossi sono già al lavoro in vista della nuova stagione. In attesa dell'ufficialità, attesa nelle prossime ore, Igli Tare si sta già muovendo da nuovo direttore sportivo e sta pianificando anche la campagna acquisti estivi. Tra i possibili obiettivi del Diavolo ci sarebbe anche Federico Chiesa, attaccante esterno del Liverpool.

A riferirlo su X è il collega di DAZN Orazio Accomando: "Il Milan farà un tentativo per riportare in Italia Federico Chiesa". In questa stagione, l'ex Juventus ha vinto la Premier League con il Liverpool e ha collezionato 14 presenze in tutte le competizioni e due gol segnati.