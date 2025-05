Panchina Milan: per la Gazzetta i preferiti sono Italiano e Allegri, poi si valutano le alternative Gasperini, Mancini e Thiago Motta

In attesa dell'annuncio ufficiale come nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare è già al lavoro da qualche giorno e si trova di fronte subito ad una decisione importantissima: chi sarà il nuovo allenatore del Diavolo al posto di Sergio Conceiçao? Secondo La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista del Diavolo ci sono Vincenzo Italiano, che però è in trattativa con il Bologna per il rinnovo di contratto, e Massimiliano Allegri, il quale è stato sondato anche dal Napoli in caso di addio di Conte.

Non sarà facile quindi arrivare ad uno dei due e per questo in via Aldo Rossi stanno valutando anche dei profili alternativi come per esempio Gian Piero Gasperini, che piace molto a Tare, Roberto Mancini e Thiago Motta. Non è più nell'elenco del Milan invece Roberto De Zerbi che rimarrà al Marsiglia come ha annunciato ieri lo stesso club francese.