Il Milan guarda al futuro, l'anno prossimo una punta. I nomi papabili

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, il Milan starebbe già guardando in avanti per il futuro. I rossoneri sanno che in attacco, la prossima stagione, Olivier Giroud avrà 37 anni e una proposta di rinnovo che comunque arriverà, Zlatan Ibrahimovic invece ne avrà 42 e ancora non si sa cosa potrà riservargli il suo fisico. Il Milan dunque crede che l'investimento per l'anno prossimo andrà fatto su una punta: moderna, giovane ma con già un buon bagaglio di esperienza. I nomi sotto la lente sarebbero quelli di Broja del Chelsea, Kudus dell'Ajax e Hojlund dell'Atalanta: tutti verranno monitorati nel corso di questa stagione.