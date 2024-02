Il Milan guarda seriamente a Julen Lopetegui per il futuro

vedi letture

Rimane sempre vivo il tema allenatore per la prossima stagione, con Matteo Moretto, giornalista di Relevo, che ha pubblicato su Twitter questa sua importante esclusiva. Stando a quanto riportato da Moretto, il Milan sarebbe interessato al tecnico spagnolo Julen Lopetegui, che ha recentemente rifiutato una proposta milionaria dall’Arabia (dall’Al-Ittihad) e ha detto no ad alcune offerte dalla Premier League che gli avrebbero garantito di subentrare in corsa in questa stagione. Lopetegui interesserebbe anche in Germania, con il Bayer Leverkusen che starebbe spingendo molto per bloccarlo da subito, ma senza aver trovato al momento nessun accordo.

Le parole del giornalista sul proprio profilo X: "Il Milan guarda seriamente a Julen Lopetegui per il futuro. L'allenatore spagnolo è uno dei più apprezzati dal direttivo rossonero per le sue metodologie, competenze e capacità di sviluppare un progetto giovane e vincente".