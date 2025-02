Il Milan ha deciso: la cessione di Theo per tenere Joao Felix

Destinazione futuro. Il Milan pensa già alle mosse della prossima stagione e ha deciso di puntare ancora su Joao Felix. In estate si tratterà col Chelsea per un altro prestito finalizzato all’acquisto del portoghese arrivato in prestito secco a gennaio: si pensa a inserire un obbligo di riscatto fissato intorno a quota 40 milioni o qualcosa dimeno, con l’aggiunta di bonus.

A finanziare l'acquisto - come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport - potrebbe essere Theo Hernandez. Il francese, con il contratto in scadenza nel 2026, andrà via se non arriverà il rinnovo. Su Leao la situazione contrattuale è diversa, ma neppure lui sta vivendo una stagione memorabile e a fine anno in caso di proposta di un top club la situazione potrebbe cambiare.