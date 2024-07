Il Milan in corsa per il baby talento del Verona Alphadjo Cissè

vedi letture

Il mercato rossonero si muove anche in direzione dei giovani talenti da poter far crescere, specialmente adesso che il club ha creato la sua seconda squadra, il Milan Futuro. In questo senso stamattina il collega Matteo Moretto sul suo profilo X riporta di un interesse concreto del Milan per il baby talento dell'Hellas Verona, il classe 2006 Alphadjo Cissè, calciatore nato e cresciuto in Veneto da genitori originari della Guinea.

Secondo quanto viene riportato i rossoneri non sono gli unici ad aver mostrato interesse per il giovane calciatore: su Cissè c'è anche l'Atalanta. Il club di via Aldo Rossi, continua Moretto, porta avanti la trattativa direttamente con il ds gialloblù Sean Sogliano che si sta occupando direttamente della questione.