Il Milan inizia a lavorare sull'U23: idea ritorno Plizzari per la porta

vedi letture

Con la mancata iscrizione dell'Ancona, il Milan U23 non aspetta altro che l'ufficialità per essere una nuova squadra del prossimo campionato di Serie C. Dalle parti di Casa Milan è sempre aleggiata positività in merito a questo progetto, ed il tempo non ha fatto altro che dare ragione alla dirigenza rossonera, che con Jovan Kirovski già starebbe lavorando all'allestimento della squadra per la prossima stagione.

A conferma di questo il fatto che, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per la porta il Milan U23 starebbe seriamente valutando il ritorno di Alessandro Plizzari, prodotto del vivaio rossonero, classe '99, attualmente di proprietà del Pescara.

Il Milan pensa al ritorno di Plizzari: i numeri in rossonero

Nonostante non abbia mai esordito in prima squadra, Alessandro Plizzari è uno dei prodotti del vivaio del Milan. In rossonero dal 2015, il portiere classe '99 ha collezionato nella sua esperienza in rossonero 4 presenze con l'U17, alle quali si aggiungono le 32 in Primavera. Nel corso della sua carriera Plizzarri ha fatto diverse esperienza in prestito, come quella alla Ternana (2017/18), Livorno (2019/20), Reggiana (2020/21) e Lecce (2022), per poi finire a titolo definito al Pescara, accumulando così esperienza grazie alle 100 e passa presenze in Serie C.