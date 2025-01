Il Milan migliora l'offerta per Gimenez: Pimenta al lavoro, il giocatore preme

Con Alvaro Morata destinato al Galatasaray dopo appena sei mesi di Milan, il club rossonero ora spinge forte per portare a Milanello il grande obiettivo di questa finestra di mercato: il centravanti messicano Santiago Gimenez. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, da via Aldo Rossi oggi è stata inviata un'altra proposta al Feyenoord, migliore di quella precedente. Al lavoro sia l'agente Rafaela Pimenta ma anche il calciatore stesso che preme per vestire laaglia del Diavolo