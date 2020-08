Il Milan non molla la presa per Nikola Milenkovic, ma non sarà facile arrivare al difensore della Fiorentina, la quale non sembra intenzionata ad accettare l'inserimento di Lucas Paquetà nella trattativa come contropartita tecnica. Lo riferisce La Nazione che spiega che chi vuole il giocatore serbo dovrà mettere sul piatto un'offerta molto importante.