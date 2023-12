Il Milan pensa al futuro: nel mirino un difensore classe 2006 del Lione

Il Milan ha non pochi problemi in difesa a causa degli infortuni, che hanno decimato la squadra di Pioli. Tra gli altri, sono ai box anche Pierre Kalulu e Malick Thiaw, che non torneranno prima di gennaio-febbraio. La dirigenza sta quindi già iniziando a muoversi sul mercato, anche per tutelarsi in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da FootMercato, considerando anche che Simon Kjaer non sta dando molte garanzie a livello fisico, i rossoneri si sono interessati a Kelyan Yahia, difensore centrale o centrocampista difensivo classe 2006 che attualmente milita nel Lione. Acquistarlo però non sarà facile perché il giovane francese è seguito pure da altri top club.