Il Milan pensa al futuro: previsto incontro per Assan Ouedraogo dello Schalke04

vedi letture

Il Milan guarda sempre di più al futuro, soprattutto per quanto riguarda il mercato internazionale. Come riporta Sky Sport Germania, i rossoneri hanno messo gli occhi su Assan Ouedraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke04. Nei prossimi giorni è previsto l'incontro per il baby talento tedesco. La dirigenza milanista ha provato a prenderlo già la scorsa estate. Il giocatore, inoltre, ha una clausola rescissoria da 20 milioni valida per la prossima estate.