Il Milan pensa al possibile dopo Theo: l'obiettivo sfida l'Atalanta, idea De Cuyper

vedi letture

Il Milan e i suoi uomini mercato stasera guarderanno anche l'altra sfida di un'italiana in campo: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la società rossonera osserverà con attenzione la partita di Maxim de Cuyper. E' da tempo che il classe 2000 belga è sul taccuino di Geoffrey Moncada e ora il Milan sta studiando la possibilità di cedere Theo Hernandez in estate e le varie alternative. Tra cui il nome del belga del Bruges, che oggi sfida l'Atalanta nel ritorno dei playoff di Champions League, è tra i primi della lista.

Chi è De Cuyper

Nato e cresciuto nel settore giovanile del Bruges, dove arriva nel 2008, dopo la trafila nel settore giovanile fa il suo debutto in prima squadra nel febbraio del 2020 n una partita di Europa League contro il Manchester United, dove ha giocato da titolare. Ha proseguito la stagione con la formazione giovanile del Bruges, mettendosi in mostra con prestazioni di alto livello da terzino sinistro, poi la stagione 2021-2022 in prestito al KVC Westerlo: un'annata top, gioca regolare, segnando nove gol in 39 partite, un record impressionante per un difensore. Nel 2023 la sua miglior stagione: 37 partite, 3 gol, 10 assist, campionato da titolarissimo, poi il rinnovo fino al 2028. Leader della formazione belga, è stato anche tra i convocati per l'Europeo dove però non ha mai giocato.

Il futuro

De Cuyper ha raccolto molti estimatori in Bundesliga e in Premier League. Il Milan però lo ha da tempo visionato pensandoci come potenziale dopo Theo Hernandez. Arsenal, Tottenham e Chelsea sono col giocatore tra i primi nomi sul taccuino per il ruolo, ci aveva provato il Parma ma la richiesta di quasi 20 milioni ha fermato i ducali. Il Milan lo segue live da tempo, lo farà anche oggi contro l'Atalanta. Per capire se sia pronto per il dopo Theo...