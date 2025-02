Il Milan potrebbe affidare la fascia sinistra a De Cuyper: Il Bruges lo valuta 15 milioni

Al termine di questa stagione le strade tra il Milan e Theo Hernandez dovrebbero separarsi. A confermarlo anche i discorsi per il rinnovo in stand-by per via del rendimento troppo altalenante del terzino francese.

A fronte di questo dalle parti di via Aldo Rossi starebbero già cominciando a guardarsi intorno, individuando in Maxim De Cuyper del Club Bruges uno dei papabili sostituto di Theo Hernandez, per caratteristiche fisiche, tecniche ma soprattutto economiche, decisamente alla portata del Milan. Stando ai colleghi de Il Corriere dello Sport, infatti, il Club Bruges valuterebbe il terzino classe 2000 circa 15 milioni di euro, ma da qui al termine della stagione potrebbe variare, aumentando.