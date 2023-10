Il Milan prova ad anticipare il Barça per Miranda. CorSport: "Pronta l'offerta a gennaio"

Durante la finestra di mercato di gennaio il Milan proverà a prendere un terzino sinistro che possa fare da controfigura a Theo Hernandez al momento del bisogno. Il profilo individuato è quello di Juan Miranda, 23enne del Real Betis corteggiato anche dal Barcellona. Recentemente il club rossonero ha portato avanti nuovi contatti con l'entourage dello spagnolo, con l'obiettivo di chiudere la trattativa a gennaio per bruciare la concorrenza blaugrana.

L'idea del Milan per arrivare al terzino (in scadenza al 30 giugno 2024) sarebbe di mettere sul piatto un'offerta di 3-4 milioni di euro per provare ad anticipare il colpo. L'alternativa sarebbe attendere l'estate per cercare di prenderlo a parametro zero. Lo riferisce il Corriere dello Sport.