Il Milan punta a monetizzare anche con Romero: il punto

Il Milan tra pochi giorni, quando ricomincerà la stagione con il raduno a Milanello, ritroverà diversi giocatori che nel corso della passata stagione hanno giocato in prestito: molti di questi non rientrano nei progetti del club o di Paulo Fonseca. Tra questi c'è Luka Romero che, dopo sei mesi con pochissimi minuti, a gennaio si è trasferito in prestito secco all'Almeria dove, nonostante la retrocessione, si è messo in mostra con ottime qualità. Per questo il Milan ritiene che ci sia la possibilità di monetizzare con la cessione dell'argentino.

Secondo quanto viene riportato da Tuttosport questa mattina Luka Romero sicuramente partirà quest'estate: c'è da capire se i rossoneri lo lasceranno andare in prestito con diritto di riscatto o troveranno una soluzione a titolo definitivo. Quel che è certo è che da via Aldo Rossi si punta a una discreta plusvalenza: il giovane argentino era arrivato l'estate scorsa a parametro zero dopo un paio di stagioni trascorse alla Lazio ma senza squilli.