Il Milan punta Belahyane dell'Hellas Verona, ma servono almeno 10 milioni

Nome nuovo per il centrocampo del Milan. Stando ai colleghi de Il Corriere di Verona, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino Reda Belahyane dell'Hellas Verona, ovvero una delle sorprese più interessanti di questo inizio di stagione in Serie A.

Pagato appena 500mila di indennizzo lo scorso gennaio dal Nizza, il centrocampista marocchino classe 2004 ha oggi fatto lievitare il suo valore grazie all'ottimo rendimento che sta avendo in questa sua prima stagione da protagonista in Serie A. Ovviamente di venderlo alla cifra d'acquisto non se ne parla proprio, con il Verona che dalla cessione di Belahyane potrebbe registrare un'importantissima plusvalenza.

Stando a quanto riportato dal quotidiano veneto, infatti, gli scaligeri potrebbero arrivare a chiedere fino a 10 milioni di euro per il centrocampista, se non addirittura di più se il rendimento dovesse continuare ad essere questo. Sulla lista del Milan per la mediana restano anche i nomi di Morten Frendurp del Genoa e Johnny Cardoso del Real Betis.,