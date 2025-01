Il Milan punta con forza Gimenez. Rafaela Pimenta vola in Olanda per parlare col Feyenoord

Santiago Giménez continua a brillare al Feyenoord, ma il suo futuro è incerto. Dopo la doppietta al Bayern e una dichiarazione d’amore per il club olandese, il messicano ha lasciato uno spiraglio aperto: "Il mio futuro? Lo sa solo Dio". Il Milan ha già incassato il sì del giocatore e Rafaela Pimenta, agente del giocatore, è volata a Rotterdam capire le reali intenzioni del Feyenoord. Il club olandese non ha escluso una cessione immediata, e i rossoneri puntano a Giménez per rinforzare l’attacco e tornare in corsa per la Champions League. Con 15 gol in 18 partite stagionali, il 22enne sarebbe il colpo che potrebbe dare una scossa all’ambiente rossonero.

Giménez, oltre a rinforzare l’attacco, potrebbe offrire a Sergio Conceiçao un’importante variante tattica - quella del doppio centravanti - da utilizzare a partita in corso e, sicuramente, porterebbe in dote quei gol che finora hanno garantito in maniera non sufficiente gli attaccanti presenti in rosa. Lo riporta Tuttosport.