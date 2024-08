Il Milan può chiudere Emerson Royal nelle prossime 48 ore

Dopo la lunga trattativa per Strahinja Pavlovic nei prossimi giorni il Milan potrebbe portare a termine un'altra maratona di mercato, quella che porta a Emerson Royal. Un matrimonio, quello tra il club rossonero e il terzino brasiliano, che si poteva celebrare anche in altre occasioni in stagioni precedenti e che quest'estate può finalmente celebrarsi. I dirigenti di via Aldo Rossi, dopo aver incassato il sì immediato di Royal, si sono messi al lavoro con il Tottenham e ora vedono lo striscione del traguardo in fondo al rettilineo.

Infatti, come viene riportato questa mattina da Tuttosport, la chiusura dell'affare tra Milan e Spurs potrebbe essere dietro l'angolo: una questione di 48 ore. Nei prossimi due giorni i rossoneri e il Tottenham cercheranno di colmare la distanza di 1-2 milioni che separa l'operazione dalla sua chiusura: con ogni probabilità, dunque, il Diavolo pagherà 15 milioni di parte fissa e vi aggiungerà 2 milioni di bonus, per un costo complessivo di 17 milioni. In questo modo Fonseca avrà il terzino che ha chiesto fin dal suon insediamento.