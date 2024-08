Il Milan segue Cardoso, ma in Serie A piace anche alla Fiorentina

Nella mattina di oggi si è parlato di un primo approccio del Milan per il numero 4 del Real Betis Johnny Cardoso (CLICCA QUI), giocatore che per caratteristiche sarebbe l'alternativa perfetta a Youssouf Fofana, per il quale al momento non sarebbero state ancora registrate alcune novità con il Monaco.

La dirigenza rossonera, comunque, non sarebbe l'unica di Serie A sulle tracce dello statunitense, visto che Cardoso interesserebbe anche alla Fiorentina, anche se le alte richieste degli andalusi, 30 milioni di euro, non hanno mai permesso alle parti di approfondire i discorsi e far decollare la trattativa.