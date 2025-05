Il Milan segue per la fascia sinistra Junior Firpo del Leeds United

Nel corso del consueto appuntamento con il video per il canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto un po' il punto in casa Milan, soffermandosi in modo particolare su quelli che potrebbero essere i movimenti in entrata del club rossonero nel prossimo calciomercato estivo.

Rivela il collega che ci sia Theo o non ci sia Theo nella prossima stagione, il Diavolo sta lavorando per prendere un terzino, motivo per il quale guardando con particolare interesse il mercato e le possibili occasioni che questo può regalare. A fronte di questo il Milan guarda anche ai calciatori con i contratti in scadenza, come Junior Firpo, ex Barcellona oggi al Leeds United neo promosso in Premier League.

Il dominicano, classe 1996, è un calciatore che il club rossonero sta seguendo secondo Matteo Moretto, ma che per il momento vuole tenere lì per poi capire se farà effettivamente al caso di società ed allenatore, che ricordiamo non sarà più Sergio Conceiçao.