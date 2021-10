Il Milan si muove per il rinnovo di Bennacer: contatti in corso. C'è fiducia

Non c'è solo il calcio giocato in queste settimane, con la Champions League e la Serie A che impegnano il Milan praticamente ogni tre giorni. Il calciomercato - come ben sappiamo - non dorme mai e, anzi, soprattutto per quel che riguarda i rinnovi, è bene trattarli a fari spenti, magari senza le pressioni degli hotel e delle telecamera addosso.

Ed è in questo contesto che si stanno sviluppando i discorsi tra la dirigenza rossonera e Ismael Bennacer per il nuovo contratto da far firmare al centrocampista algerino; al momento il numero 4 guadagna meno di due milioni di euro a stagione e si sta parlando di un adeguamento del suo salario e di un conseguente prolungamento della scadenza, ad oggi fissata per il 30 giugno 2024. Da Casa Milan, a tal proposito, filtra ottimismo: c'è fiducia perché entrambe le parti sembrano voler convergere insieme anche in futuro.

Il presente, comunque, dice che Bennacer è uno dei pilastri del Milan di Pioli; l'esplosione di Tonali permette al centrocampista algerino di rifiatare ogni tanto, ma il suo apporto, sia in fase di contenimento che di impostazione, è sempre piuttosto prezioso. Alle qualità tecniche, Bennacer sta aggiungendo anche una certa maturità nel gruppo, come dimostrato nel post Porto: "Non abbiamo fatto la nostra migliora partita, ora dobbiamo pensare alla prossima e imparare da questa gara. Quando giochiamo con il nostro spirito si vede subito, contro il Porto è stata dura sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fatto troppi errori. Non siamo in Champions solo per giocare, dobbiamo fare meglio nelle prossime tre partite". Il Milan di Bennacer si muove con attenzione su due fronti, dunque: il calcio giocato e il calciomercato.