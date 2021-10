Il Milan si sta già attrezzando per il dopo-Kessie

Il futuro di Kessie potrebbe essere lontano dal Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui l’ivoriano dovesse decidere di andar via. Non a caso, le strategie di mercato hanno già definito un ricambio in quel settore. Alle porte c’è l’arrivo di Adli, ora in prestito al Bordeaux. E Bakayoko ha sottoscritto una sorta di leasing. Insomma, il Milan si sta attrezzando per il dopo-Kessie.