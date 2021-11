Il Milan si tutela e pensa già al dopo-Kessie: le mosse

Il Milan proverà fino all’ultimo a convincere Franck Kessie a rinnovare il contratto in scadenza a giugno, ma nel frattempo si sta tutelando. Come? Pensando già a un futuro senza il centrocampista ivoriano. Yacine Adli, 21enne attualmente in forza al Bordeaux, è già stato acquistato e sta solo disputando l’ultima stagione in Francia. Tommaso Pobega, invece, è stato prestato al Torino, ma in estate farà rientro alla base. Come riporta Tuttosport, sono tutti segnali netti e chiari da parte del Milan.