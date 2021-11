Il Milan sta per blindare uno dei suoi top player: imminente l'annuncio del rinnovo di Pioli

"Con il club sono in piena sintonia, abbiamo trovato una grande sinergia nel lavorare insieme. C'è la volontà da entrambe le parti di continuare a lavorare insieme". Parole pronunciate da Stefano Pioli poco dopo la consegna del Premio Liedholm 2021 allo stesso allenatore rossonero, essendosi distinto negli ultimi mesi per i brillanti risultati sul campo e per il valore della sua persona nella vita.

Uomo chiave

Non è, certamente, un apprezzamento casuale: il tecnico parmense è l'uomo chiave della rinascita del Milan perché è stato capace di riunire il gruppo rossonero sotto la sua gestione, facendone derivare una formazione che gioca un calcio di alto livello, pronta ad ambire a traguardi sempre più importanti. I numeri sono dalla sua parte: mai nella storia, per esempio, il Milan era partito così forte in campionato. E il bello è che nessuno, dalle parti del mondo milanista, intende adagiarsi sugli attuali - e poco redditizi in fin dei conti - allori.

Le cifre del rinnovo

La gratifica per tutto questo lavoro arriverà, prima o poi, anche dal campo, ma per ora Pioli dovrà 'accontentarsi' - si fa per dire - del rinnovo. È imminente, infatti, la firma del tecnico emiliano sul nuovo contratto che lo legherà al Milan per altre due stagioni più l'opzione per una terza, con ingaggio praticamente raddoppiato (dagli attuali 2 milioni di euro ai circa 3,5 più bonus anche piuttosto corposi che percepirà). Tutto, sostanzialmente, più che meritato.