Il Milan vuole affidare la fascia destra ad Emerson Royal: possibile affare da 18 milioni

Oltre all'attaccante ed al centrocampista il Milan è alla ricerca anche di un nuovo terzino destro col quale compiere un importante salto di qualità in quel reparto. Nel corso delle scorse settimane si è parlato tanto del giovane portoghese del Lille Tiago Santos, ragazzo col quale Paulo Fonseca ha fra le altre cose lavorato l'anno scorso in Francia, ma il nome che più convince la dirigenza rossonera sarebbe quello di Emerson Royal del Tottenham.

Il gradimento per il giocatore c'è, come confermato anche dal diretto interessato in una recente uscita pubblica, ma la distanza fra gli Spurs ed il Milan è ancora importante, ma non impossibile da colmare. Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, mentre gli inglesi vogliono 20 milioni di euro per il terzino, il Milan spera di compiere un investimento fra i 15 ed i 18 milioni di euro per Emerson Royal.