Il Milan vuole rinnovare la propria difesa: ecco come cambierebbe con Pavlovic e Royal

Il Milan è pronto a rinnovare la propria difesa in vista della prossima stagione. I tanti gol subiti nella scorsa hanno portato la dirigenza a prendere questa importante decisione, che prevederebbe un innesto non solo sulla fascia ma anche centralmente. I due nomi in orbita Milan sono quelli di Emerson Royal e Strahinja Pavlovic, che con la sua aggressitivà e potenza fisica potrebbe andare a completarsi con Fikayo Tomori, dandogli quel compagno che nella passata stagione, complice anche gli infortuni, non ha avuto.

Ma come cambierebbe la difesa del Milan a fronte di questi due arrivi? Ad analizzare la situazione ci ha pensato questa mattina La Gazzetta dello Sport, che ha messo giù una bozza di quella che dovrebbe essere la linea difensiva sulla quale potrebbe fare affidamento Paulo Fonseca nella prossima stagione. Vicino agli inamovibili Theo Hernandez e Fikayo Tomori, la rosea ha inserito come centro sinistro Pavlovic, considerato il fatto che è mancino, tipo di difensore che manca al Milan dall'addio di Romagnoli, mentre sulla fascia destra, al posto di Calabria, proprio Emerson Royal.

La difesa completa, se vogliamo considerate anche la porta, sarebbe dunque composta da Maignan, Theo Hernandez, Pavlovic, Tomori ed Emerson Royal, per un reparto che mai come in questo caso potrebbe essere completo, in quanto si andrebbe a mescolare fisicità, a tecnica e velocità.