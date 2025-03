Il Milan vuole riscattare Walker: verrà chiesto un piccolo sconto al City

Kyle Walker, al netto di un infortunio che lo ha tenuto fuori per qualche partita, si è rivelato all'altezza delle aspettative riposte in lui dal Milan nel corso del mercato di gennaio, quando i rossoneri sono andati a prelevarlo da un Manchester City in cui il terzino inglese non sentiva più gli stimoli di una volta dopo aver vinto essenzialmente tutto quello che si poteva vincere. Il calciatore, 34 anni, è arrivato a Milanello con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Con la stagione che si avvicina alla sua parte finale, il Milan inizia a fare le sue valutazioni e, come viene riportato da Tuttosport, i rossoneri sono intenzionati a rinnovare Kyle Walker che, dal canto suo, si trova bene a Milano e si è calato subito nel ruolo di leader che gli era stato chiesto di ricoprire. Il riscatto è fissato a 5 milioni ma secondo quanto viene riferito da via Aldo Rossi tenteranno di ottenere un piccolo sconto dal club britannico per trattenere il calciatore.