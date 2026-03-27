Il muro del Bologna per Castro è molto prezioso: vale almeno 40 milioni

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Santiago Castro è uno dei nomi che la dirigenza milanista segue e sta esplorando come possibile rinforzo offensivo. Quest'estate da via Aldo Rossi dovranno necessariamente mettere a posto l'attacco dopo i risultati a singhiozzo di questa stagione del reparto ma soprattutto dei giocatori che avrebbero dovuto ricoprire il ruolo di centravanti puro: discontinuo Nkunku, infortunato Gimenez, poco incisivo anche Fullkrug. Serve un nome di peso e un investimento importante per portare gol sicuri ad Allegri.

Castro piace molto al Milan e al suo allenatore, come anche a diversi club esteri che lo hanno già adocchiato, forte dei suoi 11 gol in questa stagione che hanno mostrato a livello di numeri, ma non solo, una crescita importante dell'argentino rispetto alla scorsa stagione. L'ostacolo da superare però è il Bologna che non considera il giocatore cedibile. Oggi la Gazzetta dello Sport parla del tema ed evidenzia il fatto che tra gli attaccanti, i rossoblù sarebbero disposti a perdere Dallinga più di Castro. Il prezzo di partenza, per questo, è molto alto per la rosea: almeno 40 milioni di euro.