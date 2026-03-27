Obiettivo Karetsas per il Milan: giovane sì, ma quanta esperienza!

vedi letture

Uno dei nomi che viene fatto in queste ore in orbita Milan per il calciomercato, è quello del fantasista classe 2007 Konstantinos Karetsas, talento greco appena 18enne del Genk che sta attirando su di sè gli occhi di diverse big europee. Tra queste anche quelli della dirigenza milanista che è già da diverso tempo che lo segue e potrebbe decidere di sferrare il colpo in estate, per rinforzare la rosa di Allegri con un giocatore di talento e di grandissima prospettiva.

Nonostante la giovane età, però, va sottolineato come Karetsas abbia già l'esperienza "dei grandi". Tanto per dirne una, ha esordito con la Grecia un anno fa e da allora ha collezionato 9 presenze e 3 gol con la maglia del suo paese. Non male. Significativi anche i numeri che sta collezionando con il suo club di riferimento, specialmente se si guarda alla continuità di rendimento. Questa è già la seconda stagione in pianta stabile in prima squadra, un dato davvero molto rilevante. Nel dettaglio i numeri messi insieme dal calciatore con la maglia del Genk, stagione per stagione (dati Transfermarkt):

- 2024/2025, 39 partite con 3 gol e 4 assist [campionato e coppa nazionale]

- 2025/2026 (in corso), 43 partite con 3 gol e 18 assist [campionato, coppa nazionale ed Europa League]