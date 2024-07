Il Napoli valuta Dorgu per la fascia sinistra. Il leccese piace anche al Milan

Il Napoli valuta Patrick Dorgu per la fascia. Il difensore danese del Lecce piace a molti club in Serie A, anche se gli azzurri prima dovranno eventualmente cedere qualcuno sulla fascia sinistra di difesa.

Mario Rui probabilmente tornerà in Portogallo. Le discussioni con i tre club principali - cioè Sporting di Lisbona, Porto e Benfica - vanno avanti da parecchio tempo, anche se per ora non c'è nulla di avanzato. Il suo addio aprirebbe, appunto, alla possibilità di portare Dorgu a Napoli, indipendentemente da Spinazzola. Questo perché Matias Oliveira può agire anche da braccetto nella difesa a tre.

Tornando all'esterno del Lecce, la valutazione è comunque abbastanza alta - superiore ai 10 milioni - e ci sono anche Atalanta, in caso di addio di Mitchell Bakker, e Milan, che lo sta seguendo da molto tempo. Nei mesi scorsi si era parlato anche del Bayer Leverkusen, anche se i rossoneri hanno fatto un investimento su Belocian, del Rennes, che può giocare anche come esterno mancino.

Nei giorni scorsi Corvino parlava così di Dorgu. "È sicuramente appetibile sul mercato, abbiamo fatto scoprire al calcio italiano tanti giocatori di alto livello. Falcone, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Gendrey, Ramadani, ma a questi vanno aggiunti anche altri. Puntiamo molto sulle potenzialità, come detto, ma anche sui prospetti in uscita dalla Primavera campione d’Italia. Una Primavera che quando sono arrivato era in Serie B, prima di riportarla in auge. Giocatori come Dorgu, che è già molto richiesto, hanno un potenziale che ancora chi guarda dal di fuori non ha potuto apprezzare appieno, sono figli di questa linea di pensiero, cioè di coltivare le potenzialità in casa e cercarle su mercati alternativi. Dorgu è passato da terzino a esterno alto, ha avuto la capacità di sostituire bene Banda che si è infortunato".