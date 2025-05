Il Padova mette gli occhi sul rossonero Magni: idea prestito in Serie B

Nonostante abbia chiuso la stagione con la retrocessione in Serie D con il Milan Futuro, a causa della sconfitta nei play out contro la SPAL, per il terzino Vittorio Magni potrebbe esserci l’occasione di continuare a giocare fra i professionisti anche qualora la squadra B dei rossoneri non dovessero essere riammessi in terza serie.

Il classe 2006, che può giocare sia a destra sia a sinistra, in questa stagione ha collezionato 16 presenze con i rossoneri attirando l’interesse di altri club fra cui anche il Padova neopromosso in Serie B. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it i contatti fra le parti sono già stati avviati per verificare se si può trovare un’intesa sul trasferimento.

Magni ha un contratto con il Milan in scadenza fra due anni (giugno 2027) e potrebbe lasciare il club in cui è cresciuto sulla base del prestito per farsi ulteriormente le ossa nel campionato cadetto.